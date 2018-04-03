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Bomba haber! ABD 2 bin asker daha gönderiyor...

Bomba haber! ABD 2 bin asker daha gönderiyor...

ABD Başkanı Donald Trump, "Yakında Suriye'den çekileceğiz" derken, Pentagon ve Beyaz Saray Suriye'ye 2 bin ek asker daha göndermeye hazırlanıyor...

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 09:38 - Güncelleme: 03-04-2018 09:38

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin 'çok yakın zamanda' Suriye'den tamamen çekileceğini söylerken, CNN'den ilginç bir iddia geldi. CNN'de Pentagon muhabiri Barbara Starr'ın imzasıyla yayınlanan ve ABD ordusundan kaynaklara dayandırılan haberde, Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray yönetiminin Suriye'ye ek asker göndermeyi tartıştığı belirtildi.

BUGÜN TOPLANIP KARAR VERECEKLER: Haberde, bugün toplanacak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü DEAŞ'ı yenme planını ve Suriye'ye 2000 asker daha göndermeyi gündemine alacağı belirtildi. Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasının, yeni askeri birliklerin gönderilmesi planını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. CNN'e konuşan kaynaklar, planın ülkede mevcut bulunan ABD askerlerinin korunmasına odaklandığını belirtti.

ABD medyasında daha önce yer alan haberlerde, Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasının özellikle Pentagon'da şaşkınlık yarattığına dikkat çekilmişti. Trump'ın açıklaması, Münbiç'te ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon askerlerine düzenlenen saldırıdan bir gün sonra gelmişti. Saldırıda biri ABD'li biri İngiliz iki koalisyon askeri hayatını kaybetmiş, askerlerin tanınan bir DEAŞ üyesini öldürme veya yakalama görevinde oldukları açıklanmıştı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?: Trump, Ohio'da yaptığı açıklamada "Yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin" ifadelerini kullanmış, sonrasında Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir bilgileri olmadığını duyurmuştu.

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  • Misafir 03 Nisan 2018 09:46 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün telefonda görüşeceğini belirterek "Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu." dedi. Ve ülkeyi sözde yönetmeye çalışan iktidar bu kahpe ABD ile hala görüşecek öyle mi? Yazık ki ne yazık!

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