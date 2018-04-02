Bomba görüntüler! ABD askeri teröristlerle omuz omuza TSK'yı dikizliyor!

TERÖR Örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki hamisi ABD, bir yandan "çekileceğiz/yardımları kestik" gibi açıklamalarla Türkiye'nin tepkisini yumuşatmaya çalışsa da sahada tam tersini yapmaya devam ediyor. ABD askerleri ile teröristler sık sık yan yana/omuz omuza kameralara katılıyor... ABD askerleri ve PKK’lı teröristler son olarak Menbiç’teki Sacu Çayı civarında Türk askerini izlerken fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Amerikalıların, Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrol ettiği Cerablus’a doğru baktığı görüldü.

