Bomba görüntüler! ABD askeri teröristlerle omuz omuza TSK'yı dikizliyor!

ABD askerleri ile teröristler sık sık yan yana/omuz omuza kameralara katılıyor... ABD askerleri ve PKK’lı teröristler son olarak Menbiç’teki Sacu Çayı civarında Türk askerini izlerken fotoğrafları sosyal medyaya düştü...

Bomba görüntüler! ABD askeri teröristlerle omuz omuza TSK'yı dikizliyor!

TERÖR Örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki hamisi ABD, bir yandan "çekileceğiz/yardımları kestik" gibi açıklamalarla Türkiye'nin tepkisini yumuşatmaya çalışsa da sahada tam tersini yapmaya devam ediyor. ABD askerleri ile teröristler sık sık yan yana/omuz omuza kameralara katılıyor... ABD askerleri ve PKK’lı teröristler son olarak Menbiç’teki Sacu Çayı civarında Türk askerini izlerken fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Amerikalıların, Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrol ettiği Cerablus’a doğru baktığı görüldü.

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Bomba görüntüler! ABD askeri teröristlerle omuz omuza TSK'yı dikizliyor!

ASD askerlerinin PKK'ya kol kanat gerdiği en sıcak görüntüler Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'lilerin Afrin'e terörist taşıdıkları konvoylar Tel Abyad'dan geçerken, ABD askerlerinin onlara eskortluk edip kenardan izledikleri görülmüştü.

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Bomba görüntüler! ABD askeri teröristlerle omuz omuza TSK'yı dikizliyor!

ABD'nin bölgedeki en üst düzey komutanı olan en üst rütbeli askeri olan Korgeneral Paul E. Funk, Afrin operasyonunun son günlerinde Menbiç’i ziyaret ederek Türkiye'yi tehdit etmişti. Korgeneral Funk, Türkiye'nin Afrin'e başlattığı operasyondan endişe duyup duymadığı yönündeki soruya ise Funk şu yanıtı verdi: "Endişe duymuyorum. Görev tanımımda endişe duymak yok, benim işim savaşmak.

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Bomba görüntüler! ABD askeri teröristlerle omuz omuza TSK'yı dikizliyor!

Türkiye’nin Fırat Nehri’nin batısını teröristlerden temizlemesine engel olmak isteyen ABD, hafta sonunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinin batı kısmında yer alan, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinin cephe hattına yüzlerce asker ile birlikte çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti.

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