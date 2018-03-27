Bomba gelişme! Sincar'da PKK paçavraları indirildi...

TERÖR örgütü PKK, Türkiye'nin baskısıyla boşaltmak zorunda kaldığı Irak'ın Sincan bölgesindeki teröristlerini Suriye'nin Menbiç kentine nakletmeye başladığı iddia edildi. Öte yandan Irak ordusu, Sincar'daki PKK ve yan kuruluşlarının paçavralarını indirdi, PKK kıyafeti giyinmeyi yasakladı...

PKK PAÇAVRALARI İNDİRİLDİ: Irak ordusunun, PKK’nın çekilmesinden sonra bu sabah Sincar’da geniş çaplı bir operasyon başlattığı, operasyon kapsamında PKK bayraklarının indirildiği bildiriliyor. K24’e göre, Irak güvenlik güçleri tarafından sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında “PKK ve Şengal Direniş Birlikleri’ne (YBŞ) ait bayrak, fotoğraf ve flamalar indirildi.”

7 YBŞ MİLİTANI GÖZALTINA ALINDI: Haberde, 7 YBŞ militanının da gözaltına alındığı bildirilirken PKK ve YBŞ’yi temsil eden her türlü kıyafetin de yasaklandığı aktarıldı.

MENBİÇ'E ASKERİ EKİPMAN SEVKİYATI: Bu arada YPG’nin omurgasını oluşturduğu, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Menbiç kentine “daha çok silahlı savaşçı ve askeri ekipman gönderdiği” söylendi. İran’ın Fars haber ajansı, haberinde “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Menbiç kentinde Kürtlerden temizlemek için harekete geçerken ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri stratejik kente daha çok silahlı kişi ve askeri ekipman gönderdi” ifadelerini kullandı.