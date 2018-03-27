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Bomba gelişme! Sincar'da PKK paçavraları indirildi...

Bomba gelişme! Sincar'da PKK paçavraları indirildi...

Türkiye'nin baskısıyla PKK'nın boşaltacağını açıkladığı Sincar'a Irak ordusu operasyon yaptı. Sincar'daki PKK ve yan örgütlerinin paçavraları indirildi, bölgede PKK tarzı giyim kuşam yasaklandı...

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 17:14 - Güncelleme: 27-03-2018 17:23

TERÖR örgütü PKK, Türkiye'nin baskısıyla boşaltmak zorunda kaldığı Irak'ın Sincan bölgesindeki teröristlerini Suriye'nin Menbiç kentine nakletmeye başladığı iddia edildi. Öte yandan Irak ordusu, Sincar'daki PKK ve yan kuruluşlarının paçavralarını indirdi, PKK kıyafeti giyinmeyi yasakladı...

PKK PAÇAVRALARI İNDİRİLDİ: Irak ordusunun, PKK’nın çekilmesinden sonra bu sabah Sincar’da geniş çaplı bir operasyon başlattığı, operasyon kapsamında PKK bayraklarının indirildiği bildiriliyor. K24’e göre, Irak güvenlik güçleri tarafından sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında “PKK ve Şengal Direniş Birlikleri’ne (YBŞ) ait bayrak, fotoğraf ve flamalar indirildi.”

7 YBŞ MİLİTANI GÖZALTINA ALINDI: Haberde, 7 YBŞ militanının da gözaltına alındığı bildirilirken PKK ve YBŞ’yi temsil eden her türlü kıyafetin de yasaklandığı aktarıldı.

MENBİÇ'E ASKERİ EKİPMAN SEVKİYATI: Bu arada YPG’nin omurgasını oluşturduğu, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Menbiç kentine “daha çok silahlı savaşçı ve askeri ekipman gönderdiği” söylendi. İran’ın Fars haber ajansı, haberinde “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Menbiç kentinde Kürtlerden temizlemek için harekete geçerken ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri stratejik kente daha çok silahlı kişi ve askeri ekipman gönderdi” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 27 Mart 2018 18:18 Irakta yasal bir hukumet var.Suriye gibi bir otorite boslugu yok. Iraga elini kolunu sallayip giremezsiniz o yuzden Irak hukumetinin yaptigi operasyonu kabullenmek zorundasiniz.Ululararsi hukuka gore olay budur. Menbic farkli bir olay.Suriyede o bolgede devlet otoritesi ve varligi yok.Turkiyede hudutlarini koruma hakkini kullaniyor.Sincar babamizin topragi degil Ozgur bir ulkeye ait toprak parcasi.

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