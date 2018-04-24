  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı en çok merak edilen isim olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kararını verdi... İnternethaber'in Gül'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Gül adaylığını yarın açıklayacak...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-04-2018 14:59 - Güncelleme: 24-04-2018 15:41

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı en çok merak edilen isim olan Abdullah Gül kararını verdi. Abdullah Gül'ün yarın cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacağı öğrenildi... Gül kararını Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından ilan edeceği belirtildi...

ADAYLIĞINI BUGÜN AÇIKLIYOR... İnternethaber'in Abdulllah Gül'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Abdullah Gül bir süredir gizlice yürüttüğü görüşmelerinde adaylık konusunu kesinleştirdi. Dün akşam eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Beşir Atalay'la görüşen Abdullah Gül, aday olmaya karar verdi. 

SAADET LİDERİYLE GÖRÜŞÜP... Abdullah Gül'ün adaylığını yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından ilan edeceği belirtiliyor.

EVİNDE GAZETECİLER VE STK TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI... Abdullah Gül'ün adaylık konusunda uzun bir süredir gazeteciler, sivil toplum önderleri ve siyasetçilerle kendi evinde bir dizi toplantı gerçekleştirdiği ve misafirlerinin adaylığı konusundaki görüşlerini aldığı ifade ediliyor. 

Sosyal medyada bu görsel Abdullah Gül'ün seçim kampanya görseli olarak paylaşılmaya başlandı.

SAADET YÖNETİCİSİ İLAN ETMİŞTİ... Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir" demişti.

Gül, Akşener, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu bu akşam buluşuyor

TEMEL KARAMOLLAOĞLU BUGÜN NE DEDİ?: İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşen SP lideri gazetecilerin "İstanbul'da Abdullah Gül ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine "Elbette görüşeceğiz" dedi.

Karamollaoğlu, "CHP ile Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştıkları" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: 
-"Şu sıralar bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Bu ancak kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur. Onun için bundan daha farklı bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum."

Abdullah Gül'e gece yarısı sürpriz ziyaret! Bakın görüşmede kimler vardı

Bomba iddia! 50 AK Parti milletvekili istifa edip Saadet'e geçecek ve...

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR41 YORUM

  • erdal 24 Nisan 2018 16:19 Milletimiz dün kendisini en yüksek makamlara taşıyan arkadaşını satan kişi olarak yadedecektir. Allahın izniyle Anadolu insanı türkü, kürdü, lazı ve çerkeziyle Tayyip Erdoğanı başkan yapacaktır. Vefasızlara prim vermeyeceğiz vesselam...

    CEVAP YAZ 1 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

DEVAMI » Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

DEVAMI » Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro