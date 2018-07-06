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Bomba Ethem Sancak iddiası! Hangi bakanlık koltuğuna oturacak?

Bomba Ethem Sancak iddiası! Hangi bakanlık koltuğuna oturacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kimlerin olacağı merak konusu. Posta yazarı Candaş Tolga Işık,işadamı Ethem Sancak'ın Ticaret ya da Sanayi Bakanı olacağını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 15:10 - Güncelleme: 06-07-2018 15:43

Pazartesi günü akşam saatlerinde açıklanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde kimlerin bakan olacağıyla ilgili Ankara kulislerinde 'bakan toto' sürüyor. Posta yazarı Candaş Tolga Işık, işadamı Ethem Sancak'ın bakanlar kuruluna gireceğini yazdı.

TİCARET YA DA SANAYİ BAKANI... AK Parti MKYK üyesi olan işadamı Ethem Sancak, uzun yıllar Star gazetesi ve 24 TV'nin de aralarında bulunduğu medya grubunun sahipliğini yapmıştı. Işık'ın "öyle bir yerden telefon geldi ki" diyerek bakan olacağını duyurduğu Ethem Sancak'ın Ticaret ya da Sanayi bakanı koltuğuna oturacağını yazdı. 

ÖYLE BİR YERDEN TELEFON GELDİ Kİ... "Günlerdir Ankara'dan gelen yeni kabine kulislerini yazıyorum. Dün öyle bir yerden öyle bir telefon geldi ki yazmak zorundayım" diyen Candaş Tolga Işık, " İş adamı, aynı zamanda AK Parti yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın adı da yeni bakanlar kurulu için geçiyormuş. Kaynağıma 'Hangi bakanlık?' diye sordum, 'Ticaret Bakanlığı da olabilir, Sanayi Bakanlığı da onu Patron bilir' dedi" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Misafir 06 Temmuz 2018 16:22 AİLE VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI MHP OLSUN BARİ İKİ BAKANLIK VERİLMELİ HAKLARI ÇÜNKİ

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