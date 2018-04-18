Bomba erken seçim yorumu! Bahçeli çatışma yaşanabilir...

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı gündeme bomba gibi düştü. FOX TV haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Portakal, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yaptığı konuşmasında mesajlar olduğunu iddia ederek, "Benim anladığım kadarıyla Bahçeli 'Eğer seçimler 3 Kasım'da yapılacak olursa ben diyor çatışma yaşanabilir, ittifakta bir bölünme yaşanabilir ben bunu tutamayabilirim' diyor" ifadelerini kullandı.

Erken seçim çağrısı Ankara'yı karıştırdı. Peş peşe flaş yorumlar yapılıyor. Ünlü haberi spikeri Fatih Portakal da konuyu gündemine taşıdı, canlı yayında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

İşte Portakal'ın o konuşmaları; Devlet Bahçeli erken seçim istiyorum dedi. Cümleleri çok netti. Hatta cümlelerin içerisinde mesajlar da vardı ama şu cümle de önemliydi. Şöyle dedi Bahçeli "Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması mümkün değildir." Bir anda kulaklar kesildi. Ne demek istiyor Devlet Bahçeli diye İnsanlar televizyonlara odaklandılar. Ve cevabını verdi, şunu dedi, 'erken seçim'

BU AÇIKLAMALAR HİÇ BEKLENMİYORDU

Herkes şaşırdı. Bu açıklamalar hiç beklenmiyordu çünkü 2 hafta öncesine baktığınızda, Bahçeli 'hayır' diyordu, erken seçim yok diyordu. Bugün ağır koşullar diyor, 2 haftada ne değişti, Türkiye'nin içte ve dışta sorunları yoktu, 2 hafta içinde mi çıktı, ya da AK Parti ile ittifakta pürüz mü vardı o pürüzü gidermek için blöf mü yaptı Bahçeli bilmiyoruz. Tam çözemiyorsunuz. Acaba yazılmış bir sanorya var, iki parti arasında bu senaryo mu oynatılıyor, oynanıyor. Yoksa gerçekten sürpriz bir çıkış mıydı, bilmiyoruz. Erdoğan için sürpriz mi oldu, ona Erdoğan ve ekibi kara verecek.

KONUŞMASI MESAJLARLA DOLU

Konuşması mesajlarla dolu. Aslında bu mesajın iktidar partisine de gideceğini anlıyoruz. Ben böyle anlıyorum Bahçeli diyor ki; "Eğer seçimler 3 Kasım'da yapılacak olursa, ben diyor çatışma yaşanabilir, ittifakta bir bölünme yaşanabilir ben bunu tutamayabilirim" ifadesini anlatıyor benim anladığım kadarıyla.

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