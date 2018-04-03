Bomba erken seçim iddiası! Bahçeli 'evet' derse...

ERKEN seçim konusunda her gün yeni bir idda gündeme geliyor. Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın köşesinde aktardığı son kulis bilgisine göre AK Parti kanadında erken seçim kanaati hakim ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşı çıktığı için erken seçim şimdilik gündeme alınamıyor. Devlet Bahçeli'nin erken seçime 'evet' demesi durumunda sonbaharda erken seçim olabilir... İşte Yılman'ın köşesindeki o iddia...

ANAR GENEL MÜDÜRÜ NE DEDİ?: AK Parti’ye yaptığı kamuoyu araştırmalarıyla tanınan ANAR’ın Genel Müdürü İbrahim Uslu’nun, “Ben erken seçim bekliyorum. Parlamento misyonunu tamamladı, yapması gereken işleri yaptı, yeni sisteme geçme zamanı gelmiştir” açıklamasını okuyunca, “İşte budur” dedim kendi kendime! Çünkü ben de aynen İbrahim Uslu gibi düşünüyorum..

GERİLİMDEN KURTULMAK İÇİN... Bir yıldan daha fazla bir zamanı gergin geçirmenin ne manası var. Mümkünse bir an evvel yapılsın bu genel seçim ve ülke olarak biraz gevşeyelim. Önümüz yaz... Seçim propagandaları için gayet uygun bir dönem ve isterlerse eylül ayında pekâlâ bu seçim yapılabilir.

EĞER BAHÇELİ İKNA OLURSA... Duyduğuma göre AK Parti kanadında da bu düşünce hâkimmiş ancak MHP Lideri Devlet Bahçeli erken seçime pek sıcak bakmıyormuş. Kaynaklarım, “Eğer Bahçeli ikna olursa erken seçim için, önümüzdeki günlerde Meclis’e gelir bu teklif” diyorlar. İkna olursa evet tabii de ama sorun şu ki Devlet Bey ikna olur mu?