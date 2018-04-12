Bomba doğrulama! Rusya 'Suriye'den gemileri çektik çünkü...

Doğu Akdeniz'de kimyasal saldırı krizi tırmanırken, bugün sabah saatlerinde Rusya'nın Suriye'nin Tartus limanındaki üste tuttuğu savaş gemilerinin sessiz sedasız limandan ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Rusya, gemileri Tartus'tan güvenliklerini sağlamak için çektiklerini doğruladı...

Reuters'a açıklama yapan bir Rus milletvekili, Suriye'de bulunan Tartus limanındaki Rus gemilerinin bölgeden ayrıldığını doğrularken, bunun nedeninin Rus askeri gemilerinin güvenliği olduğunu söyledi.



Rusya'nın Tartus Limanı'ndan 3 savaş gemisini kaçırması uydudan görüldü...

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye konusunda ABD ve Rusya arasında yaşanan yüksek gerilime ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, ABD ve Fransa'nın tehditlerinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyledi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki hava saldırısının bölgedeki istikrarsızlığı daha kötü bir hâle getirdiğini ifade etti.

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Savaş zilleri çalıyor! Ruslar harekete geçti! Gemiler limandan ayrıldı