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Bomba doğrulama! Rusya 'Suriye'den gemileri çektik çünkü...

Bomba doğrulama! Rusya 'Suriye'den gemileri çektik çünkü...

Rusya'nın, Suriye'nin Tartus limanındaki askeri gemilerini sessiz sedasız çektiği iddiası Rusya tarafından doğrulandı. Rus milletvekili, "Evet gemileri 'güvenliklerini sağlamak için' oradan çektik" dedi...

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 16:59 - Güncelleme: 12-04-2018 17:31

Doğu Akdeniz'de kimyasal saldırı krizi tırmanırken, bugün sabah saatlerinde Rusya'nın Suriye'nin Tartus limanındaki üste tuttuğu savaş gemilerinin sessiz sedasız limandan ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Rusya, gemileri Tartus'tan güvenliklerini sağlamak için çektiklerini doğruladı...

Reuters'a açıklama yapan bir Rus milletvekili, Suriye'de bulunan Tartus limanındaki Rus gemilerinin bölgeden ayrıldığını doğrularken, bunun nedeninin Rus askeri gemilerinin güvenliği olduğunu söyledi.


Rusya'nın Tartus Limanı'ndan 3 savaş gemisini kaçırması uydudan görüldü...

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye konusunda ABD ve Rusya arasında yaşanan yüksek gerilime ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, ABD ve Fransa'nın tehditlerinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyledi. 

Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki hava saldırısının bölgedeki istikrarsızlığı daha kötü bir hâle getirdiğini ifade etti. 

Doğu Akdeniz'de hangi ülkenin ne kadar askeri gücü var?Doğu Akdeniz'de hangi ülkenin ne kadar askeri gücü var?Doğu Akdeniz'de hangi ülkenin ne kadar askeri gücü var?Doğu Akdeniz'de hangi ülkenin ne kadar askeri gücü var?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Savaş zilleri çalıyor! Ruslar harekete geçti! Gemiler limandan ayrıldı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Halay kuvvetleri 12 Nisan 2018 17:55 Rusya güvenlik gerekçesiyle gemileri çekmiş savaş gemisi zannetik ruslarınki aşk gemisiymiş bizde durumlar abe kaynana formatında devam

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