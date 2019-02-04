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Bomba anket sonucu! Mehmet Özhaseki 5 puan önde!

Bomba anket sonucu! Mehmet Özhaseki 5 puan önde!

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ile CHP adayı Mansur Yavaş arasındaki seçim yarışında kamuoyu yoklamaları çarpıcı sonuçlar veriyor.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 15:44 - Güncelleme: 04-02-2019 15:44

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken CHP Adayı Mansur Yavaş %42.3 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.

Ankette vatandaşların Ankaralı olması nedeni ile Mansur Yavaş’ı tercih ettikleri görülürken, seçmene göre Yavaş’ın projeleri yetersiz kalıyor. Diğer taraftan Mehmet Özhaseki ise Projeleri, deneyimi ve hizmet konusunda vatandaş nezdinde ön plana çıkıyor.

Mehmet Özhaseki : '31 Mart gecesi şükür secdesi yapacağız'

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 17:50 Ozhaseki nasil onde olacak,i.melih bile tum elindeki gucleri kullanarak burun farki ile kazandi.Ozhaseki Kayserili ve Mhp li secmen de tercihini Mansur Yavas dan yana kullaniyor,nasil oluyorda Haseki onde oluyor?Yandas medya tum gucunu kullaniyor ama bu sefer bosuna!!!!

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