Bomba anket! İşte erken seçim isteyenlerin oranı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "*6 Ağustos'ta erken seçime gidelim" çıkışıyla başlayan erken seçim tartışması dün saat 15:30'da yaptığı "24 Haziran’da erken seçime gidiyoruz" açıklamasıyla netlik kazandı. Türkiye seçim sathı mahalline girerken, erken seçim konusunda seçmenin ne düşündüğüyle ilgili ilk anket Gezici Araştırma Merkezi'nden geldi.

Gezici Araştırma'nın Başkanı Murat Gezici, “Yakın dönemde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Türk halkının yüzde 77 sinin erken seçim istemediği görülmüştür” dedi. Murat Gezici, “Seçmenin gündemini bir erken seçimden çok ekonomik sorunlar, terör ve güvenlik sorunları teşkil etmektedir” diye ekledi.

Gezici Araştırma Merkezi’nin anket çalışmalarında ise “Seçim 2019’da mı yapılmalı yoksa 2018’de erken seçim mi olmalı?” sorusuna seçmenin yüzde 67,1’i “2019’da yapılmalı” derken, yüzde 19,9’u ise erken seçimi savundu. Yüzde 13 ise fikrini beyan etmedi.

Gezici'nin anketine göre seçmenleri arasında erken seçime en fazla karşı çıkan parti MHP oldu. MHP'lilerin yüzde 80'i, AK Parti seçmeninin yüzde 72'si, CHP'lilerin yüzde 60'ı erken seçime karşı çıktı. Gezici Araştırma tarafından yapılan ankette yer verilen bulgular şöyle: