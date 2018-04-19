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Bomba anket! İşte erken seçim isteyenlerin oranı

Bomba anket! İşte erken seçim isteyenlerin oranı

TÜRKİYE 24 Haziran 2018 günü erken seçime gidiyor.. Gezici Araştırma Merkezi, "Erken seçim istiyor musunuz?" diye sordu... İşte erken seçim isteyenlerin ve erken seçime karşı çıkanların oranı...

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 12:21 - Güncelleme: 19-04-2018 12:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "*6 Ağustos'ta erken seçime gidelim" çıkışıyla başlayan erken seçim tartışması dün saat 15:30'da yaptığı "24 Haziran’da erken seçime gidiyoruz" açıklamasıyla netlik kazandı. Türkiye seçim sathı mahalline girerken, erken seçim konusunda seçmenin ne düşündüğüyle ilgili ilk anket Gezici Araştırma Merkezi'nden geldi. 

Gezici Araştırma'nın Başkanı Murat Gezici, “Yakın dönemde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Türk halkının yüzde 77 sinin erken seçim istemediği görülmüştür” dedi. Murat Gezici, “Seçmenin gündemini bir erken seçimden çok ekonomik sorunlar, terör ve güvenlik sorunları teşkil etmektedir” diye ekledi.

Gezici Araştırma Merkezi’nin anket çalışmalarında ise “Seçim 2019’da mı yapılmalı yoksa 2018’de erken seçim mi olmalı?” sorusuna seçmenin yüzde 67,1’i “2019’da yapılmalı” derken, yüzde 19,9’u ise erken seçimi savundu. Yüzde 13 ise fikrini beyan etmedi.

Gezici'nin anketine göre seçmenleri arasında erken seçime en fazla karşı çıkan parti MHP oldu. MHP'lilerin yüzde 80'i, AK Parti seçmeninin yüzde 72'si, CHP'lilerin yüzde 60'ı erken seçime karşı çıktı. Gezici Araştırma tarafından yapılan ankette yer verilen bulgular şöyle:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 19 Nisan 2018 13:05 Bir an önce sinei millete gidilmelidir Ülke alarm veriyorken 17 SENEDEN BERİ tek başına iktidar olan Hükümet acziyetiyle beceriksizliği ile hala muhalefet partisi gibi davranırken ÜLKENİN YENİDEN TESİSİ İÇİN DEMOKRASİ VE TOPLUMUN REFAHI İÇİN KESİNLİKLE BU SEÇİM YAPILMALIDIR. ANİ BASKIN HAREKETLERLE MİLLETİN KAFASINI KARIŞTIRMAK NİYETİNDELER MİLLETİMİZ ÇOK DİKKATLİ OLMALIDIR. İNŞAALLAH 7 HAZİRAN DA OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZ RAHATLAYACAK ÜLKEYİ YÖNETEMEYENLERDE RAHATLAYACAKLARDIR ÇÜNKÜ BARİZ BOCALIYORLAR ÇOK YANLIŞ KARARLAR ALIYORLAR . MESELE ÜLKE MESELESİDİR İNADINA OY VERENLER BİLİN Kİ ATTIĞINIZ HER OY ÜLKEYE SIKTIĞINIZ KURŞUNDUR VEBALİNE ORTAK OLURSUNUZ

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