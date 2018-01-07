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Bomba Ahmedinejad iddiası! Hamaney'in emriyle gözaltında

Bomba Ahmedinejad iddiası! Hamaney'in emriyle gözaltında

İran'daki rejim karşıtı gösterilerin ardından Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın gözaltına alınıp tutuklandığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 17:02 - Güncelleme: 07-01-2018 17:02

Arap basını, İran eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmenijad'ın İran'daki karışıklığı neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etti. İddiaya göre, bir süredir suçlamaların odağındaki Ahmedinajad, Şiraz kentinde gözaltına alındı. Öte yandan, Ahmedinejad'ın avukatı iddianın gerçek dışı olduğunu söyledi.

El-Kuds El Arabi gazatesinin Tahran’daki “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad’ı Dini lider Ali Hamaney’in de onayıyla ev hapsine almak istiyor.

2017 Aralık ayı sonlarında Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad İran’ın “yanlış yönetimin” ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.

AVUKATI: "İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan, Ahmedinejad’ın avukatı müvekkilinin gözaltına alındığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Ahmedinejad’ın avukatı Adil Haydari, İran’ın yarı resmi İLNA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Ahmedinejad’ın tutuklandığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 07 Ocak 2018 20:49 hamaney kendine ciddi rakip olacak olanalrı tutuklatıyor.sayın ahmedinejad,iran da demokrasiyi hakim edecek önemli bir şahsiyettir.gaddar mollalar,kendine rakip olacak olanları hedef tahtalarına koymuşlar.bu bakımdan,erdoğan ın sinsi siyasi emelleri ile çok benzerlik gösteriyorlar.türkiye de erdoğan,iran da gaddar molla rejimi; hem memleketlerinin başına ,hem dünyanın başına beladırlar.

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