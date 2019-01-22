Boluspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti

Geçen hafta oynanması gereken ancak elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen mücadelede Galatasaray güldü. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

İsmail Çipe, Ahmet, Donk, Linnes, Ömer Bayram, Selçuk, Yunus, Gökay, Belhanda, Muğdat ve Sinan Gümüş ilk 11'i ile sahaya çıkan sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren tek gol ise 42. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı atışıyla geldi. Öte yandan Galatasaray'da 90+3'te topu ağlara gönderen Muğdat'ın golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek olan takım, 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'ndaki rövanşın ardından belli olacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak’ın vurduğu top az farkla üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Belhanda’nın ceza dışından çektiği şut kaleci Gökhan’da kaldı.

29. dakikada sol kanattan Boluspor tarafından geliştirilen atakta Hayrullah’ın ortaladığı topu Özgür Can kafayla indirdi, Mustafa’nın topun gelişine yerden sert vurduğu şutta kaleci İsmail gole izin vermedi.

39. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan yere düştü. Pozisyonun bitişinde VAR’a giden orta hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

41. dakikada kullanılan penaltı atışını kaptan Selçuk kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek gole çevirdi. 0-1

76. dakikada İshak’ın ara pasıyla ceza sahasına giren İsmail Odabaşı kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Kaleci İsmail son anda topu tokatladı. Top Bolusporlu oyuncu İsmail’e çarparak auta çıktı.

85. dakikada Boluspor tarafından kullanılan korner vuruşuyla Galatasaray ceza sahasında karambol oluştu. Oluşan karambol esnasında fileye giden topu Galatasaraylı futbolcular çizgiden çıkartarak uzaklaştırdı.

87. dakikada Akabueze’nin ara pasıyla kaleci İsmail ile karşı karşıya kalan İsmail Odabaşı topu takım arkadaşına çıkartmak isterken kaybetti.

90. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda İsmail Hakkı Odabaşı’nın vurduğu top kale direğine sürterek dışarı çıktı.

90+3. dakikada savunma arkasına atılan derinlemesine havadan pasta Muğdat topla buluştu. Muğdat'ın kaleciyi de geçerek sağ aut çizgisinden topa falsolu vuruşunda top ağlarla buluştu. Görüntüleri izleyen VAR hakemleri golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

BOLUSPOR: 0 - 1 :GALATASARAY

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

BOLUSPOR: Gökhan Köstereli, Diarra, Burak, Ümit, Hayrullah, Yusuf Emre (Dk. 59 Umut), İshak, Akabueze, İsmail Haktan, Mustafa (Dk. 59 Guido), Özgür Can (Dk. 76 Mustafa Batuhan)

GALATASARAY: İsmail, Ahmet, Donk, Linnes, Ömer Bayram, Selçuk (Dk. 73 Celil), Yunus, Gökay, Belhanda (Dk. 84 Onyekuru), Muğdat, Sinan Gümüş (Dk. 85 Feghouli)

GOLLER: Dk. 42 (P) Selçuk (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Diarra, Burak, İsmail Haktan (Boluspor) - Muğdat, Donk, Ömer Bayram (Galatasaray)