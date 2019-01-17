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Boluspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Boluspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 13:26 - Güncelleme: 17-01-2019 13:26

Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Bununla birlikte, daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray-Boluspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak.

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Kaynak : DHA

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