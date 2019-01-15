Boluspor-Galatasaray maçı ertelenebilir

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile Galatasaray Bolu'da karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Müsabakanın oynanacağı Bolu Atatürk Stadı adete beyaza büründü. Statta zemin ısıtma sistemi bulunmuyor. Maçın oynanıp oynanmayacağı maç saatinde belli olacak.

İKİ TAKIM BU TURA NASIL GELDİ? Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.