Boluspor - Galatasaray maçı ertelenebilir

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile Galatasaray Bolu'da karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
MAÇ ERTELENECEK Mİ?
Müsabakanın oynanacağı Bolu Atatürk Stadı adete beyaza büründü. Statta zemin ısıtma sistemi bulunmuyor. Maçın ertelenip ertelenmeyeceği saat 18.00- 19.00 gibi karar verileceği belirtildi.
İKİ TAKIM BU TURA NASIL GELDİ?
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
İşte maçın oynanacağı stadın zemini...
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