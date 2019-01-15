Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi! İşte son durum...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.50'de başlayacak.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray XI: İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Gökay Güney, Celil Yüksel, Muğdat

MAÇ ERTELENDİ Mİ?

Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray maçının oynanacağı Atatürk Stadyumu da karla kaplandı.

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu ve TFF yetkilileri stadyumun zemininde inceleme yaparken, meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının şiddetli şekilde süreceği öğrenildi.

Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor-Galatasaray maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak mücadelenin ne zaman oynanacağının kısa süre içerisinde TFF'den açıklanması bekleniyor.