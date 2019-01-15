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Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi! İşte son durum...

Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi! İşte son durum...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle saha beyaza büründü. Peki maç ertelendi mi? İşte Bolu'da son durum....

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 15:55 - Güncelleme: 15-01-2019 19:28

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında bu akşam oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle maç ertelendi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray arasında bu akşam 19.50'de oynanması planlanan maç kar nedeniyle ertelendi.

Zemini kontrol eden hakem Mustafa Öğretmenoğlu, zemini kontrol ederek erteleme kararı verdi.

Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaşmıştı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Kurallar gereği karşılaşmanın yarın aynı saatte oynanması gerekiyor.

Ancak Galatasaray cephesinin yarın da aynı saatte kar yağışı gözüktüğünü belirterek gündüz oynanmasını istediği öğrenildi.

Konu hakkında son kararı TFF verecek. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2019 19:35 Maç iptal olmasın

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