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Bolu'da kobra zehri ele geçirildi değeri dudak uçuklattı

Bolu'da kobra zehri ele geçirildi değeri dudak uçuklattı

Bolu’da gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri bir evde piyasa değeri 5 milyon 600 bin lira olan 560 mililitre kobra zehri ele geçirdi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 11:00 - Güncelleme: 05-02-2019 11:00

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda kobra zehri bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin eve yaptıkları operasyonda tüplerin içerisine konulmuş ve toplam ağırlığı 560 mililitre olan kobra zehri ele geçirildi.

Evde yaşadığından şüphelenen Y.A., İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Y.A., ifadesi alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü götürüldü.



5 milyon 600 bin lira
Piyasa değeri 5 milyon 600 bin lira olduğu tespit edilen kobra zehrinin, kozmetik, ilaç yapımı, kanser tedavisi ve nükleer silah ayrıştırmada kullanıldığı öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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