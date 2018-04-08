Bolu'da gece yarısı korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00:16'da merkezi Bolu olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Depremin yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Bu depremin ardından 1,9 - 2,2 ve 1,8 büyüklüğünde üç artçı deprem daha meydana geldi.

DEPREM, DÜZCE, SAKARYA, KOCAELİ VE İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem Bolu dışında Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde de hissedildi. Öte yandan İstanbul'un Tuzla, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli gibi ilçelerinde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.