Bolu'da DEAŞ operasyonu! Bir kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheliyi takibe almıştı.
Takibe alınan kişiye yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Durali Doğanbaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında DEAŞ terör örgütüne üyelik suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan Doğanbaş, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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