Bollywood yıldızının ölüm nedeni belli oldu

Bollywood oyuncusu Sridevi Kaapor’un hayatını kaybettiği duyurulmuştu. 54 yaşında hayatını kaybeden Bollywood yıldızının ölüm nedeni de belli oldu. Kaapor’un küvette bilincini kaybettiği ve ardından boğulduğu açıklandı.

Bollywood’un ilk kadın süperstarı olarak bilinen Sridevi Kaapor'un, yeğeninin düğününe katılmak için gittiği Dubai’de ani kalp krizi sonrası hayatını kaybetti açıklandı. Bollywood yıldızı Kapoor'un ölüm nedeni de belli oldu. Dubai polisince yapılan açıklamaya göre, Sridevi Kapoo'un kaldığı otel odasında küvette bilincini kaybettiği ve ardından boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Twitter

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54 yaşında hayatını kaybeden Kaapor’un cenazenin Hindistan’ın Bombay kentine getireleceği öğrenildi. 1983 yapımı Himmatwala ile büyük bir çıkış yakalayan ve yüzden fazla filmde rol alan aktrisin ölümü sanatçının hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Twitter

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Konuyla ilgili olarak, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, “Sridevi geride gözü yaşlı milyonlarca seven bıraktı” yorumunu yaparken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise başarılı oyuncunun ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Sridevi'nin zamansız ölümü herkesi üzdü. Film sektörünün efsanelerindendi” ifadelerini kullandı. Twitter

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