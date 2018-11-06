Boks maçında komaya girdi feci şekilde can verdi

Tayland'da düzenlenen bir boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, yaşamını yitirdi.

Muaythai ve boksla ilgilinen 49 yaşındaki Christian Daghio, Bangkok'ta düzenlenen müsabakada Taylandlı rakibi Don Parueang'ın yumruklarıyla nakavt oldu.

HAYATA TUTUNAMADI

Aldığı darbeler nedeniyle bilincini kaybeden ve kaldırıldığı hastanede 2 gün komada kalan Daghio'nun, yaşam mücadelesini kaybettiği duyuruldu.

BEYNİNDE AĞIR HASAR OLUŞTU

Hastaneden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Daghio'nun beyninde, aldığı darbelere bağlı olarak hasar oluştuğu belirtildi.

5 YAŞINDA KIZI VAR

Muaythai dalında şampiyonluğu bulunan Daghio'nun, Taylandlı bir eşi ve 5 yaşında kızı olduğu aktarıldı.