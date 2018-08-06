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Boks antrenörü Seyfullah Dumlupınar, eski sporcularının saldırısına uğradı

Bayburt'ta gerçekleştirilen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında boks antrenörü Seyfullah Dumlupınar'a eski sporcularının saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Bayburt Merkez Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, Dumlupınar'ın Bayburt'ta yetiştirdiği sporcu iki grup arasında tartışma çıktı. Dumlupınar, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sporcularını ayırıp tartışmamaları konusunda uyarıda bulundu. Dumlupınar'ın durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ Bu arada spor salonuna girmek üzere yönelen Seyfullah Dumlupınar'a sporculardan bazıları saldırdı. Spor salonunun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Dumlupınar'ın cep telefonuyla konuştuğu, sağa sola gidip geldiği görülüyor. Kayıtlara Dumlupınar'ın arkası kapıya dönük durumdayken telefonla konuşmaya devam ettiği sırada koşarak gelen gruptakilerden birinin tekme ve tokatlarıyla yere düşmesi yansıyor. Görüntüde, Dumlupınar'a vurmaya devam eden üç kişiyi, diğer antrenörler ile polislerin salondan dışarı çıkardığı yer alıyor.

  • Güncel 06 Ağustos 2018 10:13
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