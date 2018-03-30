Bökrek nakli olan Selana Gomez: Artık her şeyden çok...

ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Selena Gomez, ‘Harper’s Bazaar’ dergisine konuk oldu. Geçtiğimiz eylül ayında böbrek nakli geçirdiğini itiraf ederek herkesi şaşırtan şarkıcı, artık her şeyden çok sağlığa önem verdiğini söyledi. Kökeni Meksika’ya dayanan Gomez, kariyeri, modaya bakış açısı ve sosyal medyayla ilişkisine dair konuştu. 2018’de yeniden sahnelerde olan Gomez şöyle konuştu: "Sahnelerin güvenli yerler olduğunu hissetmeye başladım. Yedi yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Bu nedenle endişelerimi sergilemede, en konforlu hissettiğim ortamlar olduğunu düşünüyorum. Kendime daha fazla güveniyorum. Eskiden olduğu gibi, ‘Yeterince seksi ve iyi ya da yaşlı ve cool görünüyor muyum?’ diye düşünmüyorum. Artık daha özgürüm."
Erken yaşta şöhrete kavuştunuz. Bir şeyler kaçırdığınızı hissettiğiniz oldu mu sorusuna Gomez şu cevabı verdi: "Çoğu zaman ‘Ünlü olmasaydım hayatım nasıl şekillenirdi?’ diye düşünüyorum. İçinde bulunduğum duruma minnet duyuyorum. ‘Ah keşke farklı bir hayatım olsaydı!’ diyenlerden değilim. Kendi özelimin değerini bildiğim bir noktadayım. Sistemin nasıl çalıştığını anlıyorum. Bunu kabul ettiğim zaman korkularım azalıyor." İşte Selana Gomez'in açıklamaları...
Biraz da modadan konuşalım. Siz ayakkabı mı yoksa çanta kadını mısınız?: İkisi de! Her zaman böyleydim. Çocukken bile moda beni heyecanlandırırdı. Çanta ve ayakkabı, bana kıyafetten daha çekici gelmiştir. İlk büyük harcamamı, bir dizüstü bilgisayar çantası için yaptım. Başta çok para verdiğim için her şeyi berbat ettiğimi düşünmüştüm. O çanta yalnızca bilgisayarımı ve rujumu taşıdığı halde küçük bir iş kadını gibi davranıyordum!
Kendi stilinizi nasıl tanımlarsınız?: Kesinlikle rahatlıktan yanayım. Bu nedenle spor yapmadığım zamanlarda bile sanki egzersiz yapıyormuş gibi görünüyorum.
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