Bökrek nakli olan Selana Gomez: Artık her şeyden çok...

ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Selena Gomez, ‘Harper’s Bazaar’ dergisine konuk oldu. Geçtiğimiz eylül ayında böbrek nakli geçirdiğini itiraf ederek herkesi şaşırtan şarkıcı, artık her şeyden çok sağlığa önem verdiğini söyledi. Kökeni Meksika’ya dayanan Gomez, kariyeri, modaya bakış açısı ve sosyal medyayla ilişkisine dair konuştu. 2018’de yeniden sahnelerde olan Gomez şöyle konuştu: "Sahnelerin güvenli yerler olduğunu hissetmeye başladım. Yedi yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Bu nedenle endişelerimi sergilemede, en konforlu hissettiğim ortamlar olduğunu düşünüyorum. Kendime daha fazla güveniyorum. Eskiden olduğu gibi, ‘Yeterince seksi ve iyi ya da yaşlı ve cool görünüyor muyum?’ diye düşünmüyorum. Artık daha özgürüm."