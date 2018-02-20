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Bogdanov: 'Afrin için arabuluculuk yapmaya hazırız'

Bogdanov: 'Afrin için arabuluculuk yapmaya hazırız'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Afrin'deki durumu normale döndürmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 22:43 - Güncelleme: 20-02-2018 00:50

Valday Tartışma Kulübü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Biz, kimseye kendi rolümüzü dayatmıyoruz ancak gerekli görülürse, akan kanın durması ve ortak payda bulunması için arabuluculuk yapmaya hazırız" dedi.

Bogdanov'a Türkiye ve ABD arasında Menbiç konusunda yapılan anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olup olmadığı soruldu. Türkiye ve ABD'nin Menbiç'teki durumu Astana süreci dışında ayrı olarak istişare ettiğini kaydeden Bogdanov, dolayısıyla anlaşmaların detaylarını bilmediğini söyledi.

"RUS, TÜRK VE İRANLI LİDERLER ANKARA VEYA İSTANBUL'DA BULUŞABİLİR"

Öte yandan Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Ankara veya İstanbul'da bir araya gelebileceğini ifade eden Bogdanov, dışişleri bakanları arasında da Astana'da bir görüşme yapılabileceğini kaydetti.

Russia Today'e (RT) konuşan Bogdanov, "Üçlü zirvenin en kısa sürede Ankara veya İstanbul'da yapılacağı konuşuldu. Zaman konusunda bir bilgim yok, liderlerin programı üzerinde çalışılıyor. Bu zirve, üç liderin Soçi'den çıkan sonuçlar ışığında Suriye'de çözüm görüşmelerini sürdürmelerine imkan sunacak" diye konuştu.

"BAKANLAR SEÇİMLERDEN ÖNCE ASTANA'DA GÖRÜŞECEK"

Bogdanov, üçlü zirveden kısa süre önce üç ülkenin dışişleri bakanlarının Astana'da bir araya geleceğini ve bu toplantının 18 Mart'taki Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinden kısa süre önce yapılacağını belirtti.

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