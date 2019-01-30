Boğazına bıçak dayanan adam yalvararak kurtuldu!

AFYONKARAHİSAR Dumlupınar Mahallesinde meydana gelen olayda; aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen H.S. ile Üzeyir D., sokakta bir süre konuştuktan sonra bir anda kavgaya tutuştu. Bu sırada yaşanan arbede sırasında yere düşen Üzeyir D.’nin ceketinin cebindeki bıçağı alan H.S., hasmının kafasını yakında bulunan bir otomobilin lastiği ile kaldırım taşı arasına sıkıştırıp boğazına bıçak dayadı.

Üzeyir D., H.S.’nin ellerini tutup yalvarmaya başlayarak ölümden kurtulmaya çalıştı. Üzeyir D., uzun süre yalvarıp dil dökerek H.S.’nin bıçağını boğazından çekip kendisine zarar vermemesini istedi. Birkaç dakika sonrasında ise çevredekiler ikiliye müdahale ederek H.S.’nin elinden bıçağı aldı. Üzeyir D. ise H.S.’nin üstünden çekilmesinin ardından yerden kalktı.

H.S. olay yerinden ayrılıp kayıplara karışırken, Üzeyir D. ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şahsın eşkalini tarif ederek kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine sokak ortasında bir şahsın boğazına bıçak dayayan H.S.'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.