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Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mailler!

Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mailler!

Boğaziçi Üniversitesi’nin resmi mail hesabından, akademisyenlere, öğrencilere ve çalışanlara gönderilen mail ortalığı karıştırdı.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 20:11 - Güncelleme: 30-03-2018 20:11

Terör örgütüne yönelik Afrin harekatında şehit olan 46 asker için Boğaziçi Üniversitesi’nde 19 Mart’ta lokum dağıtılmak istenmişti. Bir grup öğrenci ise üniversitede lokum dağıtılmasına karşı çıkarak lokum dağıtan öğrencilere müdahale etmişti.

Olay sonrası gözaltına alınanlar olmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz ve bunların eşkallerini her şeyi belirleme suretiyle, bu terörist gençlere, bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez. Üniversite, vatanına, milletine hizmet edecek bir nesil yetiştirir" diye tepki göstermişti.

ÖNCE MAİL ATILDI 

Yaşanan olayın ardından bugün üniversitede bir mail krizi yaşandı. Üniversitenin akademik kadrosu, öğrencileri ve çalışanları ile iletişim kurulan mail sistemi üzerinden 15.34’te bir mesaj paylaşıldı.

Mailde, “Meydana gelen korku ve panik havasında fikir beyan etmek cesaret göstergesi haline gelmiş olup bu cesareti gösterenlerin de kamuoyu önünde siyasi ve politik hedefler haline getirilmesi üniversitemizi oldukça kaygılandırmıştır. Bu baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir” şeklinde ifadeler kullanıldı.

İKİNCİ BİR MAİL GELDİ

Üniversitenin resmi mail hesabından atılan mesajdan 10 dakika sonra yeni bir mesaj daha yollandı. O mesajda ise ilk açıklamanın Rektörlük onayı olmaksızın gerçekleştirildiği belirtilerek, "Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz" denildi. 

REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPTI: "SİSTEME SANAL SALDIRI"

Yaşanan mail kargaşasına ilişkin üniversite rektörlüğünden açıklama yapıldı. Rektörlük’ten yapılan açıklamada, “Üniversitemizde yaşanan son olaylar üzerine” ve “Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!” başlıklı mesajların üniversitenin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmadığı ifade edildi. Açıklamada, üniversitenin sistemine sanal bir saldırı yapıldığı ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin açıklaması şöyle:

“Üniversitemize yapılan sanal saldırı hakkında açıklama: 30 Mart 2018 Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kayıt İşleri Birimi’nin e-mail sisteminden bir sızma sonucu gönderilen ‘Üniversitemizde yaşanan son olaylar üzerine’ ve ‘Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!’ başlıklı iki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır."

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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