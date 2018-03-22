Boğaziçi Üniversitesinde polis müdahalesi: 8 gözaltı!

Boğaziçi Üniversitesi geçtiğimiz Pazartesi günü bir grup öğrencinin 'Afrin lokumu' dağıtmasına karşı eylem yapması sonrasında polis ekipleri, sabah saatlerinde yurtlara ve evlere operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken, üniversite kampüsünde bir grup öğrenci eylem yaptı.

Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren öğrencilere çevik kuvvet polisi müdahale etti. Müdahale sonucu 8 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.