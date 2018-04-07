Boğaz'daki gemi kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi, saat 16:00 sıralarında yalıya çarptı. Kaza, haftasonu olmasından yararlanıp boğaz turuna katılanların gözleri önünde yaşandı. Dümeni kilitlenen gemi hızla kıyıya yaklaşıp yalıya çarparken o anlar onlarca kişi tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Kazada büyük bir şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kazanın ardından İstanbul Boğazı çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Tanker Ahırkapı'ya çekildi. Kılavuz kaptan, kazaya makine arızasının neden olduğunu söyledi. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda yaşanan bu gerilim dolu anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Geminin çarptığı yalının hemen yanında bulunan restoranda bulunanlar çarpma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.