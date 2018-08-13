Boğaz'da tehlike... Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı 'Hazar' adlı kargo gemisi sabah saatlerinde Karadeniz'den boğaza giriş yaptı. Gemi 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) altına geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı.

Geminin kaptanı hemen çapa attı ancak gemi Anadolu Hisarı'nda kıyıya yakın bir noktada ters dönerek durabildi. Geminin olduğu yere sahil güvenlik botları sevk edildi.

Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaların ardından gemi sahil güvelik ve deniz polisi eşliğinde Karadeniz'e doğru tekrar hareket etti. Yeniköy açıklarına gelen gemi Marmara Denizi'ne doğru tekrar dönüş yapıp 10.45 sıralarında Marmara Denizi'ne açıldı.

SÜRÜKLENME ANI KAMERADA Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var.

  • Güncel 13 Ağustos 2018 10:58
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  • Şecati 13 Ağustos 2018 11:51 KANAL İSTANBUL PROJESİNE KARŞI ÇIKAN İHANET ŞEBEKESİNİN GÖZÜNE SOKUN BU HABERİ - ZAMANINDA SÜVEYŞ KANALINA DA KARŞI ÇIKMIŞTI DEDELERİ HATTA BUGÜN HERŞEYE KARŞI ÇIKTIKLARI GİBİ 3.HAVALİMANI-3.KÖPRÜ VE İSMİ-BOĞAZ TÜNELLERİ-OTOYOLLAR-İHA-SİHA-YERLİ ARABA-TANK-MUHARİP UÇAK VB.BİRİ YUNAN İZMİRDEN DENİZE Mİ DÖKÜLDÜ DEDİ ?

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