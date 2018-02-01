Boğaz'da neler oluyor buraya kadar geldi köprüyü yıkabilirdi!

PANAMA bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platform İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayamadı. Dev platform saat 10.45 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapıldı. Ancak işlem uzun sürdü. Yaklaşık 5 saat köprü yakınında bekleyen platform, yönünü tekrar Marmara denizine çevirdi. Platformun gece geçişine izin verilmediği için geri çevrildiği öğrenildi. Marmara açıklarında demirleyecek platformun, boğazdan geçişinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.