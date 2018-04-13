Boğaz'da ilk kez yaşandı: Yüzlerce gemi bu kâbusu yaşıyor!

İstanbul Boğazı'nda Beykoz'dan başlayıp Karadeniz çıkışına kadar uzanan, bu noktaya çöken sis kâbusa dönüştü. İstanbul Boğazı 5 günlük süre içinde 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatıldı. 351 gemi Boğaz'ı geçmek için sıra bekliyor.

Boğaz'da ilk kez yaşandı: Yüzlerce gemi bu kâbusu yaşıyor!

İstanbul Boğazı'nda 5 gündür sis kabusu yaşanıyor. Aynı noktaya çöken yoğun sis günlerdir kalkmıyor. Bölgede adeta göz gözü görmüyor. Yıllardır böyle bir durumu yaşamadıklarını belirten gemi trafik hizmetleri yetkilileri ilk kez üst üste bu kadar uzun süreli Boğaz'a sis çöktüğünü kaydediyor.

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Boğaz'da ilk kez yaşandı: Yüzlerce gemi bu kâbusu yaşıyor!

Boğaz'da Beykoz'dan başlayıp Karadeniz çıkışına kadar uzanan, bu noktada adeta kabusa dönüşen sis nedeniyle İstanbul Boğazı 5 gündür üst üste transit gemi geçişlerine kapatılıyor. Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis öğle saatlerinde etkisini biraz olsun azaltıyor ancak akşam üstü tekrar yoğunlaşıyor.

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Boğaz'da ilk kez yaşandı: Yüzlerce gemi bu kâbusu yaşıyor!

351 GEMİ GEÇİŞ İÇİN BEKLİYOR: Boğaz'daki uzun süreli kapatmalar nedeniyle yüzlerce gemi, geçiş için sıra bekliyor. Boğaz'ın Kuzey girişinde 226, Güney girişinde ise 125 geminin geçiş için beklediği öğrenildi.

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Boğaz'da ilk kez yaşandı: Yüzlerce gemi bu kâbusu yaşıyor!

Bu gemilerden bazılarının 9 Nisan'dan beri beklediği kaydediliyor. Küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluştuğu kaydediliyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için yüz binlerce dolar zarar ettiklerini söylüyor.

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