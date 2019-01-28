Boğaz ağrısına iyi gelen besinler nelerdir?

Bağışıklık sistemenin güçlü olması vücut direncinin daha yüksek olmasını sağlar ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır.Boğaz ağrısı, gribal enfeksiyonlar gibi hastalıkların önlenmesi için vitamin çeşitlerinden ve antioksidandan zengin besinlerin tüketilmesi gerekir.

Özellikle C vitamininden zengin besinler tercih edilebilir. Portakal, mandalina, greyfurt, kapya biber, maydanoz, limon gibi besinler hem C vitamini hem de antioksidan açısından zengin besinlerdendir.

Boğaz ağrısı şikayetlerinin minimuma indirilmesi için ıhlamur, rezene, kuşburnu, ekinezya çayı gibi bitki çaylarından içilebilir. Bitki çaylarının içerisine limon ve tarçın eklenebilir. Bal ve toz zencefil karışımından tüketilebilir. Günde 6-8 bardak ılık su içilebilir.