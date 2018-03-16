Boğaz ağrısı şikayetiyle gitmişti ancak! Asuman Dabak'ın durumu belli oldu

Boğaz ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil ameliyata alınan Asuman Dabak, sonuçlarının temiz çıktığını söyledi.

Güzel haberi Instagram’dan yayınladığı bir videoyla takipçilerine bildiren oyuncu, hayata kaldığı yerden devam ettiğini belirtti. Asuman Dabak, “Sevenlerim, arkadaşlarım, dostlarım, ailem, tanıdığım, tanımadığım bana dua eden herkes çok meraktaydı. Patoloji sonuçlarım çıktı. Her şey tertemiz görünüyor. Yaradan’ıma şükürler olsun. Geldi, geçti ve gitti. Yüreğimizi biraz hoplattı ama hayata son hız neşemizle devam ediyoruz” dedi.

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1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar’da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Tatlı Hayat dizisindeki “Menekşe” rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kuran sanatçı, hazır cevap oluşuyla tanınıyor. Twitter

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Geçen yaz Çeşme'de görüntülenen Asuman Dabak, bikinisi ve fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’nda başlayan Asuman Dabak, Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. Twitter

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