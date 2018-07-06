Boğa güreşi sonrası boğaların içler acısı hali! Anestezi kullanmadan...

Boğa güreşlerinde sadece 3-4 yaşındaki boğalar kullanılıyor, daha yaşlı boğalar çok güçlü oluyor. Fakat genç boğalar da bir çok kötü yol kullanılarak zayıf hale getirilmek zorunda. Güreşten haftalar önce boğalar boyunlarına ağırlık takılarak güçsüz hale getirilir ve boynuzları rendelenir. Bu acı dolu olay anestezi kullanmadan tamamlanır.

Rendeleme boğada sadece travmaya yol açmaz, ayrıca etrafta dolaşma yeteneğini ve koordinasyonunu da hasara uğratır. Nakliye sırasında yiyecek, su ve hareket edecek yer olmadan tıkış tıkış kamyonlara bindirilen birçok boğa gidecekleri yere varmadan ölür. Büyük olay günü karanlık bir bölmeye kapatılırlar, diğer boğalardan ilk kez ayrılırlar. Arenaya girmeden önce dürtülür, zıpkınlanır ve taciz edilirler.

Arenaya giden geçit açılınca gözlerini kör eden günışığıyla karşılaşırlar, etrafta tuhaf şeyler vardır, kalabalıktan felek şaşırtan sesler gelmektedir, silahlı ve pelerinli agresif insanlar onları zorlar. Güreş sonunda da acı içinde ölür...