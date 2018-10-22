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Bodrum'da tekne faciası! Çocukları denizden topladılar

Bodrum'da tekne faciası! Çocukları denizden topladılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına kaçmaya çalışan mülteci teknesi battı. Deniz kıyısına kadar vuran mültecileri vatandaşlar ve polisler çıkardı.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 08:40 - Güncelleme: 22-10-2018 09:11

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda Gümbet sahilinden sabaha karşı denize açılan mülteci teknesi kıyıdan 50 metre uzakta battı. 6 metrelik fiber tekneyle açılan yaklaşık 30 mültecinin bulunduğu öğrenildi.

CAN PAZARI YAŞANDI
Denizde can pazarı yaşayan mültecilerin yardımına ilk olarak vatandaşlar yetişti. Denize dalan vatandaşlar 3 çocuk 4 kadın 5 erkek denizden çıkardı. Uyrukları henüz belirlenemeyen mültecilerin korku dolu anları ise yürekleri burktu. Kıyıya yakın bir bölgede bulunan çocuklar ise güçlükle denizden çıkarıldı. Bir polis memurunun denizden çıkarılan küçük kız çocuğu için yaptığı mücadele ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeli gözlerle izlendi.

3 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar denizde arama yaptı. 20 kişinin kurtulduğu öğrenilen mülteci olayından 3 çocuğun ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI BİLİNMİYOR
Polis Ekipleri ise kıyıda arama yaparken kıyıya vuran mültecileri ambulanslarla Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı. Olayda kaç kişinin öldüğü ise henüz belirlenemedi.

 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 10:02 allah rahmet eylesin aziz kardeşlerim mekanın cennet olsun bu ayıp bu ümmete yeter özellikle müslüman devlet başkanlanrı siz bir numaralı sorumlularsınız

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