Bodrum'da korku dolu anlar

Bodrum’un Konacık Mahallesinde bulunan otluk ve zeytinlik olan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Bodrum'da korku dolu anlar

Bodrum’un Konacık Mahallesinde bulunan otluk ve zeytinlik olan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu arazide çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

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Bodrum'da korku dolu anlar

Lüks villalarında bulunduğu bölgede çıkan yangına Büyükşehir belediyesi Bodrum itfaiye ekileri, AKUT ve 911 arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Yangın bölgesindeki araçların çekici yardımıyla kaldırıldığı yangında polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Bodrum'da korku dolu anlar

Yangında 3 hektarlık, makilik ve zeytinlik alan küle döndü. Yangın yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Bodrum'da korku dolu anlar

Bodrum’un Konacık Mahallesinde bulunan otluk ve zeytinlik olan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu arazide çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

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