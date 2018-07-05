Bodrum'da kahreden kaza 6 yaşındaki çocuğun son sözleri

Bodrum’da meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bodrum'daki kazada yaşamını yitiren 6 yaşındaki çocuğun, sedyeyle ambulansa bindirildiği sırada ağlayan annesine, "Anne üzülme, korkma, benim bir şeyim yok" dediği anlar kameraya yansıdı.

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşların iddiasına göre aracın çarpmasıyla yerde kalan Ömer Faruk Odabaşı bir müddet aracın altında sürüklenirken, sürücü çevredeki vatandaşların uyarısıyla aracını durdurdu. Kaza sonrası olay yerinde büyük panik yaşanırken, sokağın başında bulunan özel bir polikliniğin ambulansı kaza yerine intikal etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Faruk Odabaşı daha sonra Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede iç kanaması olduğu tespit edilen Ömer Faruk Odabaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti.