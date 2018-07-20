Bodrum'da gören şaştı milyarder işadamına ait bu nasıl şey böyle!

Hong Kong merkezli Fenwick kargo şirketlerinin sahibi olan milyarder iş adamı Antony Marden'ın milyon dolarlık yatı Bodrum'da görenleri hayrete düşürdü. 30 milyon dolar değerindeki yatı görmek isteyenler, sahile ve teknelerle denize akın etti. Uzaydan gelmiş görünümü veren yat, vatandaşlar tarafından da fotoğraflanıp görüntülendi.

Marden ve eşi, Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demirleyen yattan, korumaları ve arkadaşlarıyla zodyak bota binerek ayrıldı. Antony Marden ve beraberindekiler, bölgedeki cennet koyları gezdi.

DEĞERİ 30 MİLYON DOLAR : Uzaktan iPAD ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu.