Bodrum’da dereler taştı, ağaçlar devrildi, araçlar yolda kaldı

Tatil cenneti Bodrum’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. İlçede ağaçlar yola devrildi, araçlar yollarda mahsur kaldı, elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Bir anda bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu.

Bodrum’da gün boyu fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin düşük olduğu ilçede akşam saatlerinde yoğun yağış etkili oldu. Yağışla birlikte yıldırım ve şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı ilçede elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Akyarlar’da devrilen ağaçlar yolu kapattı. Yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.