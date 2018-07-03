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Bodrum'da can pazarı! Belediye Başkanı turistin hayatını kurtardı

Bodrum'da can pazarı! Belediye Başkanı turistin hayatını kurtardı

BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, denizde boğulan tatilci bir kadının hayatını kurtardı. Kıyafetleriyle denize atlayan Başkan Kocadon ve ağabeyi Mahmut Kocadon boğulmakta olan tatilciyi denizden çıkardı.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 15:32 - Güncelleme: 03-07-2018 15:32

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve abisi Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon sahil kenarında bulunan bir restoranda otururken denizde hareketsiz duran birini fark etti.

Kıyafetleri ile denize atlayan Başkan Kocadon ve ağabeyi Mahmut Kocadon boğulmakta olan tatilciyi denizden çıkardı.

İLK MÜDAHALE SAHİLDE
İlk müdahaleyi sahilde yapan Kocadon, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

''HEMEN DENİZE ATLADIM''
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Biz restoranda otururken ailece yüzüyorlardı. Daha sonra yanındaki çocuklar uzaklaştı ve bayanı hareketsiz olarak gördüm. Hemen denize atladım. Karnına basarak ters çevirip sahile çıkardık. Sağlık ekipleri geldi ve müdahale etti. Şu an sağlık durumu iyiymiş" dedi.

KURTARMA ANLARI KAYDEDİLDİ
Öte yandan Başkan Kocadon'un boğulan kadını kurtarma anları o an orada bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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Kaynak : İHA

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