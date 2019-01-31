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Bodrum'da asker taşıyan minibüs kaza yaptı

Bodrum'da asker taşıyan minibüs kaza yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde askeri personel taşıyan askeri minibüs kaza yaptı. Yol kenarında bulunan su kanalına düşen minibüste bulunan 3 asker hafif şekilde yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 22:59 - Güncelleme: 31-01-2019 22:59

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, içerisinde askeri personelin bulunduğu minibüs su kanalına düştü. Kazada minibüste bulunanan 3 asker hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bodrum-Milas karayolu üzerinde meydana geldi. Askeri personel taşıyan 48 TN 173 plakalı minibüs, Güvercinlik istikametine giderken, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, önce yol kenarında bulunan su kanalına düştü, daha sonra da kayalıklara çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri hafif yaralı askerleri araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 3 askerden 2'si Bodrum Devlet Hastanesi'ne, 1 asker ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 askerin de sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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