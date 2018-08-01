Bodrum'da aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Oryantal Asena ve Hasan Dere çifti, tatil için Bodrum'a geldi. Baş başa Ege sahillerinde gezmeye başlayan ikili, Turgutreis'de bulunan bir otelde konakladı. Hasan Dere, şezlongta yatan eşinin üzerine giderek sık sık öptü.

Bodrum'da aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Oryantal Asena ve Hasan Dere çifti, tatil için Bodrum'a geldi. Baş başa Ege sahillerinde gezmeye başlayan ikili, Turgutreis'de bulunan bir otelde konakladı. Gün boyu iskelede güneşlenirken objektiflere takılan ve bol bol sohbet eden ikili, bir ara aşka geldi. Hasan Dere, şezlongta yatan eşinin üzerine giderek sık sık öptü. Akşama kadar güneşlenen ikili, sonrasında kısa bir deniz sefası yaparak odalarına çıktı.

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Bodrum'da aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

"GEÇMİŞİM VE GELECEĞİMSİN": Deniz ve güneşin tadını çıkaran ikili, adeta ikinci balayını yaşıyor gibiydiler. İbrahim Tatlıses'in 'İbo Şov' programıyla bir döneme damga vuran Asena, 3 yıldır birlikte olduğu Hasan Dere ile 2017 yılının ekim ayında evlenmişti. Asena, nikah öncesi eşi Hasan Dere'ye olan aşkını şöyle anlatmıştı: "Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Sen benim hayatımsın. Nefesim, her şeyimsin. geçmişim ve geleceğimsin. Senden öncem yok. Benimle bu gece, sonsuza dek aynı yastıkta olmaya var mısın? Senin anlı şanlı, gururlu, onurlu soyadını almak istiyorum..."

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Bodrum'da aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

İşte Asena ve Hasan Dere çiftinin tatilinden kareler...

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Bodrum'da aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

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