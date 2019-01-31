Bodrum'a 3 saat uzaklıkta kayak merkezi keyfi

Denizli Kayak Merkezi'nde son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen ve karın keyfini çıkarmak isteyen birçok kayaksever, merkezde yoğunluk oluşturuyor. Şehir merkezine 85 kilometre mesafedeki merkezde vatandaşlar, kesintisiz 12 kilometrelik parkurda kayak yapabiliyor.
Geçen hafta cuma günü fırtına ve tipi nedeniyle kapanan ve ekiplerin çalışmasıyla açılabilen yolda ise iş makineleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Bodrum'dan gelen Rasim Yüzer de ilk defa kayak yaptıklarını ve bu kadar soğuğa alışkın olmamalarına rağmen eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.
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