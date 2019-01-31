Bodrum'a 3 saat uzaklıkta kayak merkezi keyfi

Kızıyla İzmir'den gelen Adem Canbaşı, ortamın mükemmel olduğunu belirterek, "Tipi ve sise rağmen kayak yapıyoruz. Bu bize engel değil. Gerçekten harika bir ortam var. Bu sahayı yapanları tebrik ediyorum. Kar kalitesi inanılmaz güzel. Kızım çok memnun kaldı." dedi.