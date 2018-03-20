Bodrum aşığı prens serbest kalmak için servet ödemiş

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için Suudi hükümeti 6 milyar dolar talep ettiği iddia edilmişti. Bloomberg TV'ye konuşan prens, serbest kalmak için hükümet ile bir anlaşma yaptığını itiraf etti.

Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan ve daha sonra serbest bırakılan Prens bin Talal'ın başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok önde gelen şirketinde hissesi bulunuyor.

18 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA SERBST KALMIŞ

Forbes dergisine göre bin Talal'ın 18 milyar doları aşkın serveti bulunuyor. Hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan bin Talal, hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.