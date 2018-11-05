Böbrek taşı nasıl oluşur belirtileri nelerdir?

Şiddetli ağrılarla kişilere neredeyse gün yüzü gördürmeyen böbrek taşı nasıl oluşur ve belirtileri nelerdir? Önemli derecede rahatsızlıklara yol açabilecek olan böbrek taşının bu belirtileri varsa dikkat etmelisiniz...

Böbrek taşı nasıl oluşur belirtileri nelerdir?

Böbrek taşı ağrısı çeken insan, modern tıbbın mümkün kıldığı tüm imkanları göz ardı ederek farklı tedavi yollarına başvurur. Hatta bazı insanlar kimseye danışmadan taşların kendiliğinden düşmesini bekler. Böbrek taşı en sık görülen böbrek rahatsızlıklarından birisidir. Erkeklerin yüzde 10'u, kadınlarında yüzde 3'ü hayatının bir döneminde böbrek taşı sorununu yaşar.

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Böbrek taşı nasıl oluşur belirtileri nelerdir?

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNUN NEDENLERİ Böbrek taşını genetik yatkınlıktan sonra beslenme şekli etkiler. Ayrıca böbrekteki idrar çıkış deliğinin doğuştan dar olması gibi yapısal durumlar, idrar akımında duraksamalara yol açabileceği için taş oluşumuna neden olabilir. Kronik ishal ve kabızlık gibi bağırsak hastalıklarına sahip kişilerde böbrek taşı görülme oranı yüksektir. Böbrek taşları en çok 30'lu yaşlarda ortaya çıkar ve erkeklerde kadınlara kıyasla 2-3 kat daha fazla görülür.

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Böbrek taşı nasıl oluşur belirtileri nelerdir?

TEKRAR EDEBİLİR Bir kere böbrek taşı sorunu yaşandığı zaman tekrar etme olasılığı %50'dir. Taş bulunan sistem tamamen değişse bile hastalığın doğası gereği tekrar taş üretebilir. Bu nedenle taşları temizlemenin önemi kadar, hastanın 3 yıl aynı ağrı ve sancılarla karşı karşıya kalmasını önlemektir.

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Böbrek taşı nasıl oluşur belirtileri nelerdir?

Böbreklerden mesaneye kadar olan idrar yolu çapı 1-2 mm'dir. Bu oran 3-4 mm'ye kadar genişletilebilir. Oluşan taş 4 mm'den küçükse ağrı kesici ve idrar yolu genişletici tedaviler ile taş kendiliğinden düşürülebilir. Tedaviye yardımcı olarak; sıcak su uygulamaları, bol su içilmesi ve hareket edilmesi önerilir.

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