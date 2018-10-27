Bmw x7 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

BMW, bir Spor Aktivite Aracı’nden (SAV) beklenen çevik ve çok yönlü sürüş özellikleri ile seçkinlik ve ferahlığı birleştiren en lüks modeli BMW X7 üzerindeki sır perdesini kaldırdı. BMW’nin en yeni ve bugüne kadar ürettiği en büyük modeli olan BMW X7, iç mekanında sunduğu etkileyici genişliği, üst sınıf tasarımı ve son teknoloji ürünü ekipman özellikleri sayesinde lüks segmentte yeni bir sayfayı açmaya hazırlanıyor. İşte BMW x7'nin genel özellikleri...