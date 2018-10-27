Bmw x7 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

BMW Group, bugüne kadar ürettiği en büyük ve en lüks SUV modeli BMW X7’yi resmen tanıttı. Her yeri ayrı ayrı teknoloji kokan x7, BMW’nin yeni amiral gemisi olmaya hazırlanırken beğenileri de topladı.

Bmw x7 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

BMW, bir Spor Aktivite Aracı’nden (SAV) beklenen çevik ve çok yönlü sürüş özellikleri ile seçkinlik ve ferahlığı birleştiren en lüks modeli BMW X7 üzerindeki sır perdesini kaldırdı. BMW’nin en yeni ve bugüne kadar ürettiği en büyük modeli olan BMW X7, iç mekanında sunduğu etkileyici genişliği, üst sınıf tasarımı ve son teknoloji ürünü ekipman özellikleri sayesinde lüks segmentte yeni bir sayfayı açmaya hazırlanıyor. İşte BMW x7'nin genel özellikleri...

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Bmw x7 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

5,151 milimetre uzunluğunda, 2,000 milimetre genişliğinde ve 1,805 milimetre yüksekliği ile 3,105 milimetrelik bir dingil mesafesine sahip olan BMW X7, BMW X model ailesinin yeni lideri olarak öne çıkıyor.

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Bmw x7 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Keskin çizgiler ve geniş yüzeylerin hâkim olduğu yeni tasarım dili, aracın dikkat çekici aurasının temelini oluşturuyor. Olağanüstü büyük BMW Böbrek Izgara’sıyla dikkat çeken ön kısım, otomobilin güçlü karakterine vurgu yapıyor.

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Bmw x7 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

BMW X7, LED farlarla standart olarak gelirken, 600 metreye kadar yüksek huzme aralığına sahip olan ve farlardaki mavi x-şekilli elemanlarla kolayca tanımlanabilen BMW Laserlight da isteğe bağlı olarak tercih edilebiliyor.

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