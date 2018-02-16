BMW Roadster'in fiyatı belli oldu

BMW i8'in elektrikli menzili de arttı. Yeni BMW i8 Roadster, NEDC test döngüsünde sıfır yerel emisyon ve 53 kilometreye kadar (33 mil) kadar, ve 55 kilometreye (34 mil) kadar yeni BMW i8 Coupe'yi kapsayabilir. Ve bu, tüm elektrikli hareketliliğin şehir sınırlarının çok ötesine ulaşmasını sağlıyor. BMW i8'in yanma motoru, yeni Coupe ve Roadster için hazır hale getirmek için daha da fazla optimizasyona uğradı