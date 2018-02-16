BMW Roadster'in fiyatı belli oldu

BMW'nin yeni modellerinden 2019 BMW i8 Roadster'in fiyatı sonunda gün yüzüne çıktı. BMW, geçen yılın sonlarında yeni üst seviye otomobili 2019 BMW i8 Roadster'ı tanıtmıştı. İddialı özelliklere sahip olan aracın fiyatı ise henüz gün yüzüne çıktı. Bugün gelen haberlere göre 2019 model BMW i8 Roadster'ın fiyatının 163.000 dolardan satışa sunulacak.
Özellikle tasarımıyla gün yüzüne çıkan aracın bu fiyatı bazıları için pahalı bulundu. Peki 2019 BMW i8 Roadster'ın özellikleri neler? Yeni BMW i8 için geliştirilen lityum iyon pilin güncellenmiş versiyon yüksek performans sağlar. Yüksek gerilim ünitesi otomobilin alt gövdesinde yer alır. Hücre kapasitesi 20 ila 34 Ah'dir. Bunların hepsi elektrikli motorun kapasitesini daha da yüksek şeklde kullanılmasını sağlar. Artı, hücre konfigürasyonu, daha dinamik bir dinamik çizgiyle, saf elektrik gücüyle hızlı sprintler üreten, 105 kW / 143 hp’ye kadar pik çıkışında 9 kW / 12 hp artışa izin verir.
BMW i8'in elektrikli menzili de arttı. Yeni BMW i8 Roadster, NEDC test döngüsünde sıfır yerel emisyon ve 53 kilometreye kadar (33 mil) kadar, ve 55 kilometreye (34 mil) kadar yeni BMW i8 Coupe'yi kapsayabilir. Ve bu, tüm elektrikli hareketliliğin şehir sınırlarının çok ötesine ulaşmasını sağlıyor. BMW i8'in yanma motoru, yeni Coupe ve Roadster için hazır hale getirmek için daha da fazla optimizasyona uğradı
Direkt püskürtme ve VALVETRONIC değişken valf zamanlamasına sahip turboşarjlı üç silindirli ünite, sadece 1,5 litrelik yerden 170 kW / 231 hp maksimum çıkış sağlamaktadır. BMW i8 ayrıca 320 Nm (236 lb-ft) pik torku çıkartıyor. Elektrik motoru ve motorun ortaklaşa hareket ettiği sistem çıkışı yeni BMW i8 Coupe ve yeni BMW i8 Roadster'da 275 kW / 374 hp'ye yükseltildi. Yeni BMW i8 Coupe 0’dan 100 km / s’e (4.4 saniye) hız verirken, yeni BMW i8 Roadster ise 4.6 saniyelik bir zamanla daha uzun süre alıyor. Her iki model de, 250 km / s’lik elektronik olarak sınırlı bir üst hıza sahiptir.
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