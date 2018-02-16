BMW Roadster'in fiyatı belli oldu

BMW'nin yeni modellerinden 2019 BMW i8 Roadster'in fiyatı sonunda gün yüzüne çıktı.

BMW Roadster'in fiyatı belli oldu

BMW'nin yeni modellerinden 2019 BMW i8 Roadster'in fiyatı sonunda gün yüzüne çıktı. BMW, geçen yılın sonlarında yeni üst seviye otomobili 2019 BMW i8 Roadster'ı tanıtmıştı. İddialı özelliklere sahip olan aracın fiyatı ise henüz gün yüzüne çıktı. Bugün gelen haberlere göre 2019 model BMW i8 Roadster'ın fiyatının 163.000 dolardan satışa sunulacak.

114
BMW Roadster'in fiyatı belli oldu

Özellikle tasarımıyla gün yüzüne çıkan aracın bu fiyatı bazıları için pahalı bulundu. Peki 2019 BMW i8 Roadster'ın özellikleri neler? Yeni BMW i8 için geliştirilen lityum iyon pilin güncellenmiş versiyon yüksek performans sağlar. Yüksek gerilim ünitesi otomobilin alt gövdesinde yer alır. Hücre kapasitesi 20 ila 34 Ah'dir. Bunların hepsi elektrikli motorun kapasitesini daha da yüksek şeklde kullanılmasını sağlar. Artı, hücre konfigürasyonu, daha dinamik bir dinamik çizgiyle, saf elektrik gücüyle hızlı sprintler üreten, 105 kW / 143 hp’ye kadar pik çıkışında 9 kW / 12 hp artışa izin verir.

214
BMW Roadster'in fiyatı belli oldu

BMW i8'in elektrikli menzili de arttı. Yeni BMW i8 Roadster, NEDC test döngüsünde sıfır yerel emisyon ve 53 kilometreye kadar (33 mil) kadar, ve 55 kilometreye (34 mil) kadar yeni BMW i8 Coupe'yi kapsayabilir. Ve bu, tüm elektrikli hareketliliğin şehir sınırlarının çok ötesine ulaşmasını sağlıyor. BMW i8'in yanma motoru, yeni Coupe ve Roadster için hazır hale getirmek için daha da fazla optimizasyona uğradı

314
BMW Roadster'in fiyatı belli oldu

Direkt püskürtme ve VALVETRONIC değişken valf zamanlamasına sahip turboşarjlı üç silindirli ünite, sadece 1,5 litrelik yerden 170 kW / 231 hp maksimum çıkış sağlamaktadır. BMW i8 ayrıca 320 Nm (236 lb-ft) pik torku çıkartıyor. Elektrik motoru ve motorun ortaklaşa hareket ettiği sistem çıkışı yeni BMW i8 Coupe ve yeni BMW i8 Roadster'da 275 kW / 374 hp'ye yükseltildi. Yeni BMW i8 Coupe 0’dan 100 km / s’e (4.4 saniye) hız verirken, yeni BMW i8 Roadster ise 4.6 saniyelik bir zamanla daha uzun süre alıyor. Her iki model de, 250 km / s’lik elektronik olarak sınırlı bir üst hıza sahiptir.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat