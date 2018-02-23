  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

BMGK'da Rusya'dan Suriye kararı!

BMGK'da Rusya'dan Suriye kararı!

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-02-2018 23:59 - Güncelleme: 23-02-2018 00:24

BM Güvenlik Konseyi, rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'daki katliamı görüşmek üzere toplandı. Konsey'de konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan ve Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen tasarı için 'gerçekçi değil' değerlendirmesinde bulundu. Tasarı üzerinde uzlaşma olmadığını ifade etti.

Nebenzia, 'üzerinde uzlaşma bulunmayan' tasarıyı bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önereceklerini belirtti. Tasarıda, Suriye'de 30 günlük insani ateşkes talep ediliyor ve bunun BMGK'de kabul edilmesi durumunda 72 saat içinde yürürlüğe girmesi, sonraki 48 saatte de insani yardımlar ve tıbbi tahliyelerin başlaması isteniyor.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Nebenzia, Doğu Guta'da yaşanan katliama ilişkin ise orada 'teröristlere karşı mücadele verildiğini' ve Guta'da hala 'binlerce terörist olduğunu' iddia etti. 

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kelley Currie ise Rusya'yı 'Doğu Guta'da akan kanı durdurmaya yönelik her türlü anlamlı çabayı engellemekle' suçladı.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog da BMGK'da bugün insanlığın sınandığını ve Suriye'deki krize son vermek için çok büyük bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

Diğer yandan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Doğu Guta'da devam eden çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle son 24 saatte 50 sivilin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını ve saldırılarda 7 hastanenin hedef alındığını kaydetti.

TOPLANTI ÖNCESİ EYLEM

Lowcock, terörle mücadelenin sivillere yönelik saldırları ve şehirleri yok etmeyi hiçbir şekilde meşrulaştıramayacağını vurguladı. Öte yandan BMGK'deki toplantı öncesi BM Genel Merkezi önünde Doğu Guta'da yaşanan insani duruma dikkati çekmek için eylem düzenlendi. Toplantı öncesi üzerinde akıllı bilboard bulunan üç kamyonet, BM Genel Merkezi önüne geldi. BM binası önüne gelen kamyonetlerin üzerinde “Suriye'de 500 bin kişi hayatını kaybetti nasıl oluyor da Güvenlik Konseyi hala harekete geçmiyor?” şeklinde ifadeler yer aldı. 

LAVROV'DAN 'ATEŞKES' AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye'deki ateşkese ilişkin tasarıyı değerlendirmeye hazır olduklarını belirterek ancak bu ateşkesin kesinlikle DEAŞ, Nusra Cephesi ve bunlarla iş birliği yapan gruplara yönelik operasyonları kapsamaması gerektiğini ifade etti.

Sırbistan'daki Belgrad Üniversitesinde öğrencilerle buluşan Lavrov, BMGK gündeminde olan Suriye'deki ateşkese ilişkin tasarı hakkında gazetecilerin sorduğu bir soruyu yanıtladı.

Ateşkes çağrısına karşı çıkmanın zor olduğunun altını çizen Lavrov, zira ateşkesin sivillere yardım imkanı sunduğunu söyledi. 

Rusya'nın, BMGK'de görüşülecek karar tasarısını değerlendirmeye hazır olduğunu ifade eden Lavrov, ateşkesin kesinlikle DEAŞ, Nusra Cephesi ve bu örgütlerle iş birliği içindeki gruplara yönelik operasyonları kapsamaması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, Moskova'nın Nusra Cephesi'ne Doğu Guta'yı terk etmesi teklifinde bulunduğunu hatırlatarak bu teklifin Nusra Cephesi tarafından reddedildiğini ifade etti.  BMGK'deki tasarının amacının, her şeyin sorumlusu olarak Şam yönetimini göstermek olduğunu savunan Lavrov, "Eğer bizim argümanlarımız yeniden yok sayılırsa, bu girişimin sahiplerinin oklarını Şam'a çevirdiğini ve terörist gruplardan kendilerini tecrit ettiklerini düşünmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN BMGK'da Rusya'dan Suriye kararı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • huzurlu dünya 23 Şubat 2018 00:27 katil esed ve alçak rusya ikiyüzlü davranıyorsunuz çünkü hastane ve okulları vuruyorsunuz,hiç insanlığınız yok sizin.

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat