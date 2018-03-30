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BMGK Gazze için harekete geçti

BMGK Gazze için harekete geçti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de 15 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün "acil toplanma" kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 23:24 - Güncelleme: 30-03-2018 23:24

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt'in talebi üzerine konsey yerel saatle 18.30'da (TSİ 01.30) kapalı oturumda toplanacak. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen Filistin Toprak Günü gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi üzerine 15 Filistinli şehit edildi, yaklaşık 1400 Filistinli de yaralandı.

15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

"TOPRAK GÜNÜ" NEDİR

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, binlerce kişiyi de yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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